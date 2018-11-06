數十競爭激烈選區得失 料使期中選舉結果大不同

2018-11-06 01:04

〔中央社〕美國國會期中選舉明天登場，全國性民調結果顯示，對總統川普的不滿歷久不衰，民主黨看起來有望以很大差距贏得眾院控制權，不過眾院選情倒也未必已成定局。

「紐約時報」（The New York Times）今天報導，儘管已到選前一天，還是很容易設想出現兩種截然不同結果。民主黨有可能輕而易舉取勝，明確終結共和黨對眾院掌控，甚至危及它在參院過半的優勢。又或者，也可能出現得一個個選區拼戰的拉鋸情況，眾院由誰掌控得到投票日晚間，甚至數週後才見分曉。

第一種情況可解讀成對川普的否定，第2種則是他再度展現政治韌性。根據紐時的預測網站Upshot和謝納學院（Siena College）過去數週所進行的調查，選舉結果如何將取決於雙方仍然勢均力敵的數十個眾院選區僅僅幾個百分點的得票率差距。

對總計逾一萬名受訪者進行的調查結果顯示，在庫克政治報告（Cook Political Report）評估為仍在未定之天的30個選區當中，民主黨和共和黨基本上平分秋色，民主黨在這些選區的領先幅度僅僅0.5個百分點。

民主黨只要能拿下這些選區中的幾個，也許只要6個，就可比目前席次淨增23席而重掌眾院，這也是他們之所以被視為贏面很大的原因。不過，民主黨還沒有吃下定心丸，因為這些選區的差距接近得驚人，最後28項民調的差距都在誤差範圍內，而其中20項的差距更不到2個百分點，比民調的傳統誤差範圍還要小。

由於有那麼多選區勢均力敵，若有即使是少數尚未決定投票意向的選民在最後一刻轉向，或投票率小有意外，都有可能導致開票結果迥異，將使政府和川普白宮大位的未來面臨不同境況。

兩黨黨工已漸形成民主黨有望在眾院多拿35席的共識。整體而言，民調結果與此一致。若是紐時和謝納學院的調查結果絲毫不差，民主黨應可增加32席。

1994、2006、2010年選舉都曾翻轉眾院版圖，這些所謂浪潮選舉（wave election）的所有條件，現在通通都有。民主黨在國會選舉政黨傾向（詢問選民在國會選舉中傾向投給民主黨或共和黨的）調查中搖搖領先，包括在美國廣播公司（ABC）/「華盛頓郵報」（The Washington Post）昨天公布的民調中領先8個百分點。

但是共和黨在眾院擁有與過去浪潮選舉程度不同的結構性優勢。他們大致將守住川普選總統時拿下的選區。這肇因於劃分選區不公正，以及民主黨得票失衡。

共和黨的地理優勢在參院選舉中更為重要，在2016年大選川普以至少9個百分點差距取勝的7個競爭激烈選區當中，他們只要贏得3個，就幾乎可以保證維持掌控參院的局面。

民主黨人可望克服共和黨在眾議院選舉擁有的這種結構性優勢，因為他們推出的候選人實力雄厚，資金豐沛，使得許多傾向共和黨的選區出現激戰。

不過，共和黨可以寄望政黨兩極化的的現象足以阻止甚至是實力堅強的民主黨候選人出線。川普在選戰最後階段端出移民和其他熱門議題，不無蓄意依2016年大選的操作手法分化選民的意圖。

而若共和黨成功分化選民，他們可能利用根本地理優勢壓低在眾院減少的席次，並在參院議席再有斬獲。

單靠操作分化選民還不足以讓共和黨掌控眾院，因為川普對手希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）當年拿下太多選區。要守住眾院，除了更加分化選民之外，共和黨恐怕還需要些許運氣，或像2016年那種更廣泛的投票誤差。但因加州和華盛頓州郵寄選票計票的關係，民主黨若只是勉強過半，恐需要數週才見分曉。