登月第一人收藏品拍賣 阿姆斯壯2千件寶貝逾2.2億成交

阿姆斯壯當年在鷹號登月艙配戴的身分識別牌，以46萬8500美元（約新台幣1400萬元）落槌。（法新社）

2018-11-05 23:41

〔即時新聞／綜合報導〕史上第一位登陸月球的美國太空人阿姆斯壯（Neil Armstrong），其約2000件收藏品在上周末進行拍賣，總共以超過740萬美元（約新台幣2.2億元）成交。

綜合外媒報導，1969年為全人類踏出月球第一步的阿姆斯壯，一生都酷愛收藏，藏品數量相當驚人。他於2012年逝世後，後代已將部分藏品移交給美國國家航空航天博物館，近期又拿出約2000件藏品委託海瑞得拍賣公司（Heritage Auctions）拍賣。

拍賣會在上週六（3日）進行，價格最高的是阿姆斯壯當年在鷹號登月艙配戴的身分識別牌，以46萬8500美元（約新台幣1400萬元）落槌；1966年阿姆斯壯的參加「雙子星8號」載人飛行任務時隨身穿著的太空服以10萬9375美元（約新台幣335萬元）易主。

阿姆斯壯帶上月球的一面美國國旗，以27萬5000美元（約新台幣840萬元）落槌，他帶上月球的1903年萊特飛行器螺旋槳碎片，同樣以27萬5000美元成交。

阿姆斯壯的兒子馬克在拍賣前表示：「有些藏品讓人深思，有些藏品令人忍俊不止，還有些藏品讓人匪夷所思。」他們計劃明年將阿姆斯壯的剩餘收藏品進行兩次拍賣。