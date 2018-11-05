中國男連吃一個月高糖水果當晚餐 患上酮酸中毒差點送命

2018-11-05 23:54

〔即時新聞／綜合報導〕雖然多吃水果有益身體健康，但也不能只吃水果；中國杭州有位21歲的青年，因為愛吃水果又懶得煮晚餐，連續一個月的晚餐竟都只吃香蕉、哈密瓜這類含糖量高的水果，結果他患上糖尿病酮症酸中毒，差點沒命。

綜合外媒報導，化名小茅的21歲男子在外獨居，因為平時早餐跟午餐都會在公司解決，但是返家後懶得做晚餐，愛吃水果的他便決定晚餐直接吃水果充飢；結果他連續一個月的晚餐都只吃香蕉、哈密瓜這類含糖量高的水果後，便因為自己出現頭暈、口乾、噁心的症狀，跑到當地醫院的急診室求救。

急診室醫生對小茅做各種檢查，結果發現小茅血液中血糖含量竟高達79.98mol/l，是正常人的10多倍，血液的pH值也降至7.05，呈嚴重的酸性，確定他患上了糖尿病酮酸中毒；由於這種病況非常不穩定，即有可能會危及生命，醫生當下便將小茅轉入加護病房治療。

經過3天的治療後，小茅的病情才逐漸穩定下來，隨後在10月31日轉往一般病房繼續接受治療；為他診斷的醫生，浙江省中醫院下沙院區深切治療部主任醫生王靈聰表示，雖然水果有益身體健康，但是以水果代替晚餐，可能會導致營養攝取不均勻；再加上小茅晚餐都吃些香蕉、哈密瓜等含糖量高的水果，每天晚上攝取的糖分，遠高於一頓晚餐的攝取量，才會誘發糖尿病酮酸中毒，嚴重甚至可能致命。