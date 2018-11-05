日本霸凌事件創新高 多數學生不敢吐露實情

2018-11-05 23:42

〔即時新聞／綜合報導〕日本校園霸凌事件數量創新高，更有部分學生因嚴重霸凌選擇輕生，專家認為，日本社會風俗影響下，多數學生不敢向家長和老師提及。橫濱私立法國學校的校長菲奧（Eric Fior）表示，世界各地皆有校園霸凌事件，但日本的情形更加極端。

綜合外媒報導，日本教育部日前公佈的數據顯示，截至今年3月31日學期結束為止，全國各公私立學校的霸凌事件多達41萬4378件，創下2005年以來新高，小學生的暴力行為也有成長趨勢。其中474名被認為是嚴重霸凌，還有55名因嚴重霸凌，生命安全遭受危害。學期間共有250名學生自殺，有10名學生曾遭到霸凌。

日本早稻田大學社會研究學院教授中林美惠子表示，在日本校園裡，表現突出的學生容易遭到排擠，就連日本社會也會排斥與眾不同的人。她指出，多數孩子不敢告訴師長自己被霸凌，出自於日本社會中「不麻煩他人的習慣」；這些孩子害怕會因為說出實情，引來多餘的關注。

菲奧提到自己的3個兒子都在日本公立學校就讀，學校存在強烈的順應壓力，雖然他的孩子不曾被霸凌，但他聽說的霸凌事件讓他十分生氣。他說到，其他國家的孩童有可能不友善或暴力，不過日本的情形似乎更加極端；男孩間大多是肢體暴力，女孩則是排擠其他女孩。他認為，所有霸凌行為都和肢體霸凌一樣嚴重。

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