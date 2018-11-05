印尼獅航空難189死 官員：失事客機空速表早壞了

印尼獅子航空一架波音737 MAX上週墜毀海底，造成機場189人全數罹難。搜救人員持續打撈殘骸和遺體，尋找駕駛艙通話記錄器。（路透）

2018-11-05 21:18

〔即時新聞／綜合報導〕印尼獅子航空一架波音737 MAX上週墜毀爪哇海，造成機上189人全數罹難。印尼國家交通安全委員會（KNKT）今（5）日表示，這架客機的空速表（airspeed indicator）在前4次飛行時就已經壞了。

《路透》報導，KNKT主席索爾賈安托（Soerjanto Tjahjono）告訴記者，從飛行數據紀錄器下載數據後，發現空速表已經損壞。他們已詢問波音公司和美國當局該如何防止同型飛機出現類似問題。

索爾賈安托表示，「我們正在與美國國家運輸安全委員會（NTSB）和波音公司一起制定對空速表的詳細檢查」。

目前尚不清楚空速表損壞是機械問題？還是維修問題？也不知道美國當局是否會下令進行任何檢查。

另據《CNN》指出，索爾賈安托表示，調查人員從現存機身殘骸和引擎葉片推斷，失事客機並未在空中爆炸，在起飛13分鐘後墜毀前「形態完好」。他向遇難者家屬表示，飛機在事故當天存在「技術故障」，但並未提供具體細節。

《路透》指出，安全專家表示，現在確定這架獅航客機失事的原因還為時尚早。印尼當局尚未打撈到這架飛機的駕駛艙通話記錄器（Cockpit Voice Recorder，CVR）。

美國波音公司目前已在全球售出219架波音737 MAX。獅航客機墜毀是該型號飛機首度發生事故。失事飛機去年才投入使用。