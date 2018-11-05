法國馬賽2棟老舊建築突倒塌 至少2輕傷 當局搜救可能活埋者

法國第2大城馬賽，在今天（11月5日）稍早傳出有2棟分別5層樓高與6層樓高的老舊建築物突然倒塌的意外。（美聯社）

2018-11-05 22:58

〔即時新聞／綜合報導〕法國第2大城馬賽（Marseille），在今天（11月5日）稍早傳出有2棟分別5層樓高與6層樓高的老舊建築物突然倒塌的意外，造成2人受輕傷；雖然當局早已針對其中1棟老舊建築發出禁止接近的公告，但疑似有「擅自占地者」還待在建築物內，目前搜救人員仍在進行救援工作。

綜合外媒報導，在法國馬賽當地時間今日（5日）早上，在舊港（Vieux-Port）附近的街區有2棟老建築疑似因為不堪負荷，突然應聲倒塌，房屋倒塌不僅造成大量粉塵，造成附近的車輛都蒙上一層厚厚的塵埃，大量瓦礫堆與木質建材則堵塞街道；當時有2名經過的路人當場遭到波及，受到輕傷，當地消防局獲報後，趕緊出動大批消防人員與2隻搜救犬前往現場救援。

這2棟建築物早已年久失修，其中一棟在倒塌前甚至已經出現明顯的裂痕；發生事故的馬賽市第一市鎮區首長賽賓娜·貝爾納斯科尼（Sabine Bernasconi）表示，其中一棟建築物早已發布疏散通知，但不排除仍有「擅自占地者」待在裡面。

相關當局仍在搜尋可能遭活埋的受害者，目前還無法確認傷亡人數，但至少2人受輕傷；而相鄰的第3棟老舊建築也已緊急進行疏散，並調查真正的倒塌原因。