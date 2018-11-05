美期中選舉明登場 前紐約市長砸1.5億為民主黨打廣告

擁有億萬身家的前紐約市長彭博砸下1.5億元在全美為自己和民主黨大打廣告。（法新社）

2018-11-05 20:10

〔即時新聞／綜合報導〕美國期中選舉6日登場，擁有億萬身家的前紐約市長彭博（Mike Bloomberg）周末進行最後衝刺，砸下500萬美元（約新台幣1.5億元）在全美為自己和民主黨大打廣告，呼籲選民表票投給民主黨候選人。

綜合外媒報導，彭博可能代表民主黨出馬角逐2020年總統大位，這周末投下巨資在全美電視頻道播放一支長達2分鐘的選舉廣告，週日（4日）在哥倫比亞廣播公司（CBS）節目《60分鐘》率先播出，今日將於MSNBC、CNN等主要頻道播放。

在廣告畫面中，76歲的彭博站在室內，背景還有美國國旗，他對著鏡頭形容自己是「穩重而老到」的「華府圈外人」，對美國總統川普的行為感到震驚，對層出不窮的政治暴力，還有川普加強火力、炮轟中美洲移民感到憂心。

伴隨著柔和的背景音樂，彭博批評華府的「吶喊與歇斯底里」，還有川普對移民的尖銳的指責與危言聳聽。他強調，「美國人不天真也不無情」，「我們都知道，我們可以是移民國家，同時也可以保護邊界」。

這位億萬富豪已在這次期中選舉投下1.1億美元為民主黨候選人助選拉票，彭博也為民主黨的競選活動資助了數百萬美元，希望可奪回參議院的控制權。

據民調顯示，民主黨有望拿下眾議院多數席次，但並非篤定能勝出，因為在川普積極拉抬選情，以及大量電視廣告攻勢下，最近幾週民主黨的優勢已經縮小。