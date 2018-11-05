南韓公車揪甘心 加裝「逗號靠枕」讓乘客睡好睡滿

逗號靠枕讓乘客能夠在公車上安心休息。（圖擷自일상의쉼표臉書）

2018-11-05 22:55

〔即時新聞／綜合報導〕許多搭乘公車的通勤族都有在補眠時撞到頭的痛苦回憶，南韓的社會問題改善計畫組織KIZIGAE（기지개）為了保護乘客頭部免於碰撞，在公車的靠窗座位加裝「逗號靠枕」。南韓網友狂推這項貼心設備，打趣說「有了這個靠枕，可能會不小心睡過站」。

綜合韓媒報導，KIZIGAE在首爾市政府的補助下，在公車窗邊加設了「逗號靠枕」。KIZIGAE表示，首爾的公車沒有安全帶，乘客在補眠時，就會因為公車搖晃而受到撞擊，導致受傷，所以才有了有東西可以倚靠的想法。

對於靠枕的設計，KIZIGAE說明，比起句號的苦悶，逗號可以帶給人們休息再出發的概念。這些靠枕是利用吸盤或魔鬼氈固定在車上，乘客可以依照身高，調整這些靠枕，而且每天都有組織內的人員會清潔這些靠墊，不必擔心衛生問題。

這項設備將測試到11月15日，並在測試結束後，決定以延長或擴大規模的方式實施。

南韓網友直呼，公車加裝靠枕有如「天堂」一般，之後再也不必擔心在公車上睡覺，大讚靠枕完全符合公車族的需求。還有網友開玩笑說，有了靠枕，可能就不小心睡到總站去了。