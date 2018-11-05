入住1次得花600多萬！天價「海底Villa」開幕

遊客在海底Villa內可以體驗「住在海底」的生活，和印度洋的魚兒一起睡覺、生活。（圖擷取自「倫格里島康萊爾酒店」網站）

2018-11-05 22:09

〔即時新聞／綜合報導〕陸地上的度假村、Villa、高級飯店，甚至是海底飯店都已經不稀奇了，最近國外竟然有「海底Villa」開幕，遊客可以體驗「住在海底」的生活，和印度洋的魚兒一起睡覺，就連上廁所也可以邊看著印度洋。

綜合外電報導，馬爾地夫倫格里島康萊爾酒店（Conrad Maldives Rangali Island）耗費1500萬美元（約新台幣4.6億元）打造海底Villa「Muraka」（馬國官方語言迪維希語（Dhivehi）中的珊瑚）在本月開幕，入住1晚要價5萬美元（約新台幣154萬元），但預定這間Villa至少要入住4晚，也就是1次得花20萬美元（約新台幣614萬元）。

海底Villa「Muraka」有兩層，下層位於海平面下5公尺處，上層則在海平面上，下層有1間臥室、1間浴室、健身房、小酒吧、廚房、客廳，還有私人管家的小房間，上層也有1間臥室和1間浴室，以及可以享受日光浴的空間與無邊際泳池，最多可以容納9人入住。

在「Muraka」建成之前，倫格里島康萊爾酒店在馬爾地夫已經有1間海底餐廳「ITHAA」，就在與「Muraka」相距不遠之處。