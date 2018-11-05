赴美開研討會「危害國安」？ 中國自由派學者遭禁出境

中國自由派學者盛洪在推特上表示，北京當局以「危害國家安全」為由，禁其赴美出席中國改革開放40年研討會。（取自網路）

2018-11-05 16:33

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國自由派學者、獨立智庫「天則經濟研究所」所長盛洪，原定美國時間5日在哈佛大學出席中國改革開放40週年研討會，但他行前透過「推特」表示，北京方面以「危害國家安全」為由，禁止其出境。

美國之音5日報導，天則經濟研究所與哈佛大學費正清中國研究中心合辦此次研討會，而原定在會上發言的天則所所長、山東大學經濟研究中心盛洪推文表示：「記得2008年我到芝加哥大學參加科斯發起的改革開放30年研討會，覺得改革已大功告成；這次我到哈佛大學參加改革開放40年的研討活動，卻被告知我參加研討會會『危害國家安全』，不讓出境。恍如隔世。」

費正清中心網頁寫道，預計在研討會發言的學者，有中國清華大學政治學教授任建濤、北京大學法學教授賀衛方、上海師範大學歷史系教授蕭功秦，以及獨立學者榮劍等。中國經濟學家張曙光、張維迎、樊綱，以及中國人民大學美國研究中心主任時殷弘、歷史學者秦暉等，也會發表演說，但不清楚是否都順利成行。

對盛洪被出境一事，已抵達美國的榮劍怒斥「大倒退」。人在美國的中國經濟學者夏業良也批評，北京阻止學者出席外國研討會的做法不智，「專制統治者邏輯混亂，出國開會居然會『危害國家安全』，待在首都卻平安無事？泱泱大國政府指控知名人士有犯罪嫌疑，卻無須出示任何證據。」

事實上，被視為中國「自由主義陣地」的天則經濟研究所，近年屢遭打壓，7月更傳出辦公室遭查封。上月，北京海淀區工商局通告天則所，指其舉辦培訓班未取得批准，擬吊銷其執照。天則所則反斥工商部門「違憲」，強調公司沒有做出改變經營範圍的決議。