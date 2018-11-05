報導羅興亞被判刑7年 路透主編槓緬甸：上訴到底！

緬甸仰光北區法院3日以企圖損害國家利益、違反「機密法」為由，重判《路透》當地記者瓦隆（Wa Lone，右）和喬索歐（Kyaw Soe Oo，左）7年徒刑。（法新社資料圖）

2018-11-05 16:38

〔即時新聞／綜合報導〕因報導羅興亞屠殺悲劇而被緬甸官方逮捕的2名《路透》記者，9月初遭緬甸法院重判7年監禁，引起國際譁然，今（5）日路透社發表聲明，直批判決錯誤，路透社將代表兩人繼續上訴至仰光最高法院。

據《路透》報導，據路透社主編斯蒂芬．J．阿德勒（Stephen J. Adler）發表的聲明指出，律師認為，緬甸政府將兩名記者瓦隆（Wa Lone）、喬索歐（Kyaw Soe Oo）認定為間諜，卻忽略了警方憑空捏造證據、嚴重程序暴力的事實，且所有證據皆無關鍵要素能證明兩人犯罪，而路透社將會代替兩人繼續上訴。

阿德勒在聲明中表示：「緬甸政府如今應釋放兩名我們的記者同事，無論是藉由法律途徑或是回應家屬的要求，以維護法治、言論自由與民主主義的聲譽。」

綜合媒體報導，緬甸仰光北區法院3日以企圖損害國家利益、違反「機密法」為由，重判《路透》當地記者瓦隆和喬索歐7年徒刑，兩人因報導緬甸政府軍血腥鎮壓若開邦羅興亞穆斯林，去年12月遭仰光警方設局逮捕，羈押至今。