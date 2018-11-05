疑暗批習近平 鄧小平之子演說慘遭當局封殺

在文化大革命遭囚禁時受傷導致下半身癱瘓的中共已故領導人鄧小平長子鄧樸方。圖為鄧樸方2008年在北京夏季帕拉林匹克運動會聖火傳遞儀式檔案照。（路透）

2018-11-05 12:56

〔即時新聞／綜合報導〕鄧小平的長子鄧樸方日前在中國殘聯大會閉幕典禮上，多次引用父親過去談話，推崇改革開放成果，被認為是暗批習近平，別走回頭路，甚至回到文革時代，不過卻傳出這次談話內容已被當局下令封殺，連殘聯網站都無法連上。

綜合外媒報導，鄧樸方9月16日在中國殘疾人聯合會第七次全國代表大會閉幕發表演說，多次引用父親過去談話，推崇他領導改革開放40年來的成果，呼籲「我們一定要有這種實事求是的態度，保持清醒的頭腦，知道自己的份量，既不妄自尊大，也不妄自菲薄」、「在國際上，爭取合作共贏的國際環境」等語。

鄧樸方稱「1978年，以鄧小平同志為首的老一輩無產階級革命家開啟了改革開放的進程」，強調這決策，是一場偉大的革命，解放思想、實事求是；外界分析，鄧樸方想提醒習近平，不要走回頭路，甚至回到連習近平父親都被迫害的毛澤東時代。

不過據《法廣》（RFI）報導，這個演說曝光引發極大回響，然而自10月初開始，中國殘聯的官網無法登錄，自由亞洲電台（RFA）專欄作家高新指出：「肯定是高層下了封殺令了。」有分析認為，若單獨將這篇演講刪除，恐與鄧樸方公開鬧翻，於是採取了讓中國殘聯網站整體「休克」的方法來封殺。