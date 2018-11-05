全球都在學川普！ 紐時：這4大狂言已被國際模仿...

美國總統川普的驚人發言不少，不少言論已在國際間形成模仿效應。（路透）

2018-11-05 12:31

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普的驚人發言不少，不少言論已在國際間形成模仿效應，美國《紐約時報》批評，川普利用總統的平台，來傳播他的民粹主義訊息，現在這些發言已被不少國家領導人模仿，報導提到有4個議題已被國際社會有樣學樣。

報導列出4項川普引起國際間模仿的議題，第1項為「考慮用步槍回擊扔石頭的移民」，由於川普本月曾說，如果移民向美國軍方人員扔石頭，美軍可開槍；上述談話引起奈及利亞跟進，奈國部隊在推特上轉貼該談話，試圖想藉此將奈國部隊上週射殺抗議群眾的行為合理化。

第2項為「打擊假新聞」，川普屢屢把媒體稱為假新聞，現在包括敘利亞總統阿塞德（Bashar al-Assad）、波蘭總統杜達（Andrzej Duda）等人都跟進，緬甸軍方也曾否認媒體報導，稱沒有羅興亞的存在。

另外，第3項被模仿的議題則為「支持反移民立場」，許多歐洲民粹分子及右派政治人物都呼應川普的立場。最後第4項則是「將駐以色利大使館遷往耶路撒冷」，上月底當選巴西總統的波索納羅（Jair Bolsonaro）已說，打算跟隨美國的腳步，把巴西駐以色列大使館遷往耶路撒冷。