白宮顧問皆為「非主流」邊緣人 專家：卻對世界秩序造成重大影響

專家認為，川普政府領導下的白宮顧問團隊皆為「非主流」邊緣人，卻對世界秩序造成顛覆性的影響。（路透）

2018-11-05 13:19

〔即時新聞／綜合報導〕美國中期選舉將在11月6日舉行，共和黨是否能持續掌控參眾議院備受外界關注。外界未注意的是，美國白宮的高級顧問職位的高變更率，也已悄悄創下自雷根時代以來的紀錄，有專家指出，這屆美國政府的白宮顧問，不少人是美國主流政治勢力排斥的邊緣人物，如今卻對國際秩序產生顛覆性的影響。

美國聖路易斯華盛頓大學東亞系副教授馬釗投書英媒《BBC》指出，白宮高級顧問團隊，包含白宮幕僚長、白宮律師、國家安全顧問、白宮發言人、總統貿易顧問等12個高級別政策諮詢顧問職位，布魯金斯學會統計，至目前為止，已經有10個職位有過變動，是歐巴馬時代的兩倍、小布希時代的五倍。

馬釗表示，這屆川普政府的白宮顧問，其中不乏是政界新人、被美國主流政治勢力排斥的邊緣人物，如今在川普「反精英」、「反建制」的召喚下，他們成為美國的權力中樞，更對美國的外交政策、全球治理、甚至美中關係，產生顛覆性的影響。

馬釗認為，前白宮首席策士班農（Steve Bannon）正是最突出的代表，他強烈抵制全球化、視中國為美國在全球地位的挑戰者，如今班農離開白宮，回到他所熟悉的媒體和草根階層，繼續為民粹主義助威，在他之後，白宮卻迎來了更多非主流人物，如鷹派的國家安全顧問波頓（John Bolton）、白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）等人，影響著美國政府的決策。