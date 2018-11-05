海航創始人、華郵記者接連意外死亡 日專欄作家曝「共同點」

日籍華人作家李小牧在中國、日本皆有一定知名度，號稱是「在日本最出名的中國人」。（翻攝自微博）

2018-11-05 11:01

〔即時新聞／綜合報導〕沙國異議記者哈紹吉（Jamal Khashoggi）慘死案、海航集團創始人王健死亡事件，最近都引起國際熱議，有著「歌舞伎町案内人」、「日本問題專家」之稱的知名日籍華人作家李小牧認為，哈紹吉、王健的死亡事件，實際上有個共同點，也就是兩人同樣都是被獨裁國家「封口」。此外，中國流亡富商郭文貴也許深知這兩個死亡事件的背後真相。

李小牧1日在美國《新聞周刊》日文版網路專欄指出，沙烏地阿拉伯與中國都是富有的獨裁國家，也同樣不受世界的歡迎，哈紹吉、王健的死亡，更顯示出獨裁國家特有的冷酷無情，至今大多數人也都不相信這兩人死亡的「官方說法」。

李小牧：郭文貴與沙國王室關係緊密

李小牧提到，許多人沒想到的是，中國流亡富商郭文貴也是這兩個死亡事件的「交叉點」。郭文貴與沙國王室關係很好，曾經和沙國王室有很多大型的投資合作，也許有很多關於沙國的秘密，郭文貴尚未公開揭露。

至於海航集團創始人王健之死，李小牧說，沒有人會相信法國官方關於王健是「意外死亡」的調查結果。去年郭文貴曾爆料，海航集團的後台是習近平的左右手王岐山，王健則是王岐山的白手套，李小牧指出，前國際刑警組織主席孟宏偉也與王岐山有深厚的關係，孟宏偉「被失蹤」很可能與清楚王健死亡真相有關。

李小牧透露，孟宏偉失蹤後，孟宏偉妻子曾與郭文貴聯繫。據郭文貴說法，孟宏偉回中國後曾一度想自殺。

李小牧：美國政府決策可能受郭文貴爆料影響

李小牧也表示，郭文貴最具影響力的一面，就是能夠影響美國的川普政府。郭文貴曾揭露中國政府對美國進行的滲透計劃，川普的對中貿易戰，很可能受到郭文貴爆料的影響。最明顯的例子，就是美國副總統彭斯（Mike Pence）今年10月4日在哈德遜研究所的對中重大政策演說，一年前的同一天，「剛好」就是郭文貴在哈德遜研究所演說被不明原因臨時取消的日子。

李小牧認為，在中美貿易戰背景下，日本首相安倍晉三仍然訪問中國，是給川普扯後腿的行為，雖然至今仍有很多人批評郭文貴，他還是建議，安倍晉三也許該聽聽郭文貴的意見。