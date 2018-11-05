退伍軍人憑徽章可優先上機 航空公司遭諷：令人尷尬的行銷策略

2018-11-05 11:20

〔即時新聞／綜合報導〕維珍澳洲航空公司（Virgin Australia）日前宣布一項登機的新規則，為了感謝退伍軍人對國家的奉獻，只要退伍軍人拿出獎牌或是徽章來證明身分就可以「優先上機」，該規則遭不少退伍軍人和政界人士冷淡回應，更有人表示，這項規定令人非常尷尬。

綜合外媒報導，4日，維珍澳大利亞航空公司執行官約翰（John Borghetti）宣布，只要退伍軍人拿著能證明退伍身分的獎章和徽章等物品，即能優先上機，並享有特殊待遇，對此總理莫里森（Scott Morrision）和國防工業部長喬博（Steven Ciobo）相當贊同此舉，但致力於退伍軍人、國防和安全問題的組織「澳大利亞國防協會」（ADA）則持相反意見表示，這個舉動一點都不了解退伍軍人，根本是缺乏常識。

《衛報》報導，澳大利亞國防協會表示，退伍軍人最需要的是實際援助，而不是「象徵性」的讚揚；參議員漢森（Pauline Hanson）說：「我認為這個規定對退伍軍人來說相當尷尬。」她表示，照顧退伍、年邁的老人可能是維珍航空公司的行銷策略，但她認為她所認識的老兵都會有骨氣且自豪的說不！；退役陸軍軍官雷馬丁（Ray Martin）則在推特上表示，雖然這個想法很好並受到讚賞，但退伍軍人不曾要求過出示徽章來換取折價、特殊待遇等，不論男女的退役軍人，都不會希望以特殊待遇在其他乘客前登機，尤其是在老人和弱勢族群前。

澳洲航空公司（Qantas）表示將不會追尋維珍航空公司的腳步，它表示，每天都會有許多優秀人才搭乘班機，其中包括退伍軍人、警察、護理人員、醫生和消防等，因此很難將特定群體列為登機流程中能優先上機的一部分。