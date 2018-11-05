157天不上岸！英男吃了逾500根香蕉環游大不列巔島

英國男子埃德利（Ross Edgley）成功挑戰環游大不列巔島，連續在157天不上岸游1780英里（約2864公里），成為首位完成環游大不列顛島的挑戰者。（路透）

2018-11-05 06:58

〔即時新聞／綜合報導〕英國男子埃德利（Ross Edgley）挑戰環游大不列巔島，在今年6月1日於英國肯特郡（Kent）下海游泳，在連續157天不上岸游1780英里（約2864公里），終於在今天抵達馬蓋特（Margate），挑戰成功，成為首位完成環游大不列顛島的挑戰者。

綜合媒體報導，埃德利在這157天內，每天游泳約12小時，當中6小時在輔助船上休息、6小時游泳，從未上岸；游途要克服很多困難，包括潮汐、洋流、暴風雨、水母叮咬，從夏天游到深秋，還克服英國秋天的寒風及低溫，直到最後一英里時，約有300人下水陪著埃德利游抵終點。

埃德利的身體因為連續游泳，造成各種損傷，除肩膀疼痛外，脖子因長期穿潛水衣受到嚴重擦傷，為減緩摩擦，他試著包裹膠帶、赤膊游泳，卻引發低溫症，他的舌頭因長期接觸海水而乾裂，在完成挑戰踏上陸地之後，竟然不太會走路，必須要重新適應。

不止如此，埃德利為補充熱量，猛吃香蕉，據他說，超過500根香蕉，不過，他上岸後受訪表示，很期待下次挑戰。