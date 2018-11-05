震撼！南極冰川崩裂…迸出87平方英里

南極松島冰川10月底剝離出面積達87平方英里的「B-46冰山」。（圖擷自@StefLhermitte推特）

2018-11-05 06:32

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕南極的松島冰川（Pine Island Glacier）日前發生冰裂事件，剝離出面積達87平方英里、相當於紐約曼哈頓5倍大的「B-46冰山」。荷蘭台夫特理工大學地球科學暨遙測專家萊爾米特（Stef Lhermitte）發布的衛星影像時序變化，清楚顯現松島冰川的冰舌，在短短30多天內開裂、崩解、剝離出巨大冰山的完整過程。

松島冰川今年9月25日至30日間出現裂縫，10月29日剝離出面積較去年更多、達115平方英里（300平方公里）的驚人「冰」量，流入阿蒙森海；這些冰隨後在一天內消融、分裂，其中最大的碎塊面積達87平方英里（226平方公里），被命名為「B-46冰山」。

萊爾米特表示，冰裂事件是冰舌自然循環的一部分，「它們慢慢變大，然後崩解。就如同你的指甲」。然而，觀察1972年至2018年的衛星影像，可以發現該處冰蓋自2015年急遽收縮後，至今都沒有再擴張。

與此同時，松島冰川似乎比過去更頻繁地崩裂；2000年至2013年，大約每6年剝離1座冰山，2013年至2018年則已剝離出4座冰山。萊爾米特認為，深海的溫暖海水正在從底部溶化冰棚，而這些溫暖的海水會受到氣候和氣流變化的影響，但具體導致松島冰川近期頻繁剝離出冰山的原因仍不明。

松島冰川每年流入海洋的冰，估計有450億噸，其總量可讓全球海平面每8年上升1公釐。由於南極洲被科學家視為對氣候變遷相當敏感的一塊陸地，溫室氣體排放所導致的全球暖化，經常被歸咎為南極大陸每年損失驚人「冰」量的元凶。

相關影片請見：

#sentinel1 shows the rapid evolution from a rift across Pine Island Glacier in September to the calving of ~300km² of icebergs end of October, where the largest iceberg （226km²） will be named B-46 by NIC @CopernicusEU 1/2 pic.twitter.com/kQ7QyE6I7h — Stef Lhermitte （@StefLhermitte） 2018年10月30日