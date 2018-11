震撼！南極冰川崩裂…迸出87平方英里

2018-11-05 06:32

〔編譯劉宜庭/綜合報導〕南極的松島冰川(Pine Island Glacier)日前發生冰裂事件,剝離出面積達87平方英里、相當於紐約曼哈頓5倍大的「B-46冰山」。荷蘭台夫特理工大學地球科學暨遙測專家萊爾米特(Stef Lhermitte)發布的衛星影像時序變化,清楚顯現松島冰川的冰舌,在短短30多天內開裂、崩解、剝離出巨大冰山的完整過程。

松島冰川今年9月25日至30日間出現裂縫,10月29日剝離出面積較去年更多、達115平方英里(300平方公里)的驚人「冰」量,流入阿蒙森海;這些冰隨後在一天內消融、分裂,其中最大的碎塊面積達87平方英里(226平方公里),被命名為「B-46冰山」。

萊爾米特表示,冰裂事件是冰舌自然循環的一部分,「它們慢慢變大,然後崩解。就如同你的指甲」。然而,觀察1972年至2018年的衛星影像,可以發現該處冰蓋自2015年急遽收縮後,至今都沒有再擴張。

與此同時,松島冰川似乎比過去更頻繁地崩裂;2000年至2013年,大約每6年剝離1座冰山,2013年至2018年則已剝離出4座冰山。萊爾米特認為,深海的溫暖海水正在從底部溶化冰棚,而這些溫暖的海水會受到氣候和氣流變化的影響,但具體導致松島冰川近期頻繁剝離出冰山的原因仍不明。

松島冰川每年流入海洋的冰,估計有450億噸,其總量可讓全球海平面每8年上升1公釐。由於南極洲被科學家視為對氣候變遷相當敏感的一塊陸地,溫室氣體排放所導致的全球暖化,經常被歸咎為南極大陸每年損失驚人「冰」量的元凶。

#sentinel1 shows the rapid evolution from a rift across Pine Island Glacier in September to the calving of ~300km² of icebergs end of October, where the largest iceberg (226km²) will be named B-46 by NIC @CopernicusEU 1/2 pic.twitter.com/kQ7QyE6I7h