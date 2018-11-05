美國期中選舉將登場 川普主義首度接受全民評判

2018-11-05 00:22

〔中央社〕美國總統川普上任兩年所引發的政治波動，將在6日達到顛峰。屆時選民將首度有機會，針對川普主義（Trumpism）究竟是歷史的畸形產物，抑或現代美國的反映，進行全國性評判。

此次期中選舉投票也將有助於回答以下問題：川普運動是否仍會持續、擴大和可轉移，還是會和多數其他運動一樣，只能在他身上發揮作用。

華盛頓郵報（Washington Post）指出，在6日期中選舉投票日前的最後週末，選戰籠罩在不確定性中。跡象顯示，差距不斷緊縮的選戰似乎會出現戲劇性結局。

民主黨最終能拿下聯邦眾議院多少席次，目前仍不明朗；民主黨須從共和黨手中淨贏23席，才能取得掌控眾院的多數優勢。

共和黨看似可能繼續掌控聯邦參議院，但佛羅里達州、內華達州、田納西州、密蘇里州等眾多一級戰區的選情過於膠著，結果仍充滿不確定性。

在備受密切關注的喬治亞州和佛州州長選戰中，非裔民主黨員均希望締造首位非裔州長的歷史；不過看來要等到開票，結果才能揭曉。

從女性大遊行（Women's March）、此次期中選舉女性候選人數破紀錄、川普下達穆斯林旅遊禁令引發全國機場示威潮，到各路反川普人士在「反抗」大纛下串連一起等事件中，自由派的能量源源不絕噴發；6日將是前述能量能否轉化為支持民主黨選票的首次考驗。

同時川普也將證明，他能否在本人未參選情況下，動員被他在2016年大選中稱為「沉默多數」的支持者大軍，投票力挺其他共和黨人。

這次期中選舉結果也將為更重大的2020年總統大選選戰定調。川普利用此次選舉測試他的訊息；可能會有多路人馬爭取總統提名的民主黨，則試圖從此次選舉結果搜尋如何挑戰川普的線索。

兩大黨對期中選舉的焦慮和衝勁，都明顯可見。

川普以充滿種族歧視字眼警告，將有一批移民「入侵」美國，為今年選戰競選活動畫下句點。他在印第安納州對支持者表示，美國將決定是否「讓激進的民主黨掌控國會，讓拆屋鐵球砸向我們的經濟和未來」。

在選戰即將結束階段才以積極助選員之姿為民主黨拉票的前總統歐巴馬，告訴佛州邁阿密的支持者，「我國的特性就在選票上」。

不過在此同時，許多民主黨員出現不好的預感。他們想要相信專家所說，民主黨會在聯邦眾議院選戰勝出一籌，卻不由得想起兩年前對選情抱持錯誤樂觀態度所帶來的痛苦。他們無法擺脫2016年大選的陰影，當時未能催出足夠的非裔、拉丁裔和年輕選民的選票；萬一川普所領導的共和黨今年再度獲勝，這些民主黨員不知如何自處。

從提前投票人數大增，可以看出兩大黨對期中選舉的投入程度。追蹤選民提早投票行為的佛羅里達大學（University of Florida）副教授麥唐納（Michael McDonald）指出，目前已有逾3300萬選民完成提前投票，超越2014年期中選舉提前投票的總人數，部分選區甚至逼近總統大選的投票率水準。

美國近來爆發一連串顯然是出於政治動機的暴力事件後，選民的強烈情緒不斷累積，讓今年選戰更加緊張。首先是一名川普支持者接連寄送郵件炸彈給抨擊川普的人。接著是匹茲堡一所猶太教會堂發生大規模屠殺，造成11名猶太人喪生；犯案者據傳是一名反猶太的槍手，他對於近來引起川普及其盟友怒火的同一批中美洲移民也感到憤怒。

若共和黨在期中選舉慘敗，失去國會任一院、甚或兩院的控制權，川普可能會被迫有所調整。民主黨則有機會趁勢對川普反撲，包括發出傳票、展開調查，以及可能啟動彈劾程序等。

但若共和黨繼續掌控國會，可能會讓川普更堅持他對國家願景的看法，更放膽推行他的移民政策，阻撓特別檢察官穆勒（Robert Mueller）對通俄門等案的調查，並重新推動廢除俗稱歐巴馬健保（Obamacare）的平價醫療法（Affordable Care Act）。