剛畢業就當董事！ 3「超年輕」中國國企高層被停職調查

2018-11-05 00:26

〔即時新聞／綜合報導〕中國總資產超過千億人民幣的國營企業「西安高新控股」日前進行人事調整，法人、董事長兼總經理僅34歲，2名新任董事更僅僅只有25歲、23歲。此事引發輿論關注後，當局週日（4日）下令3名爭議高層停職並介入調查。

綜合中國媒體報導，西安高新控股9月發布人事調整公告，1984年8月出生的李甜，出任公司的法人代表、董事長兼總經理；新任董事分別為趙雪瑩和朱玥，前者1993年生、2016年畢業於西安建築科技大學、曾任職銀行，後者1995年生，2017年畢業於陝西師範大學。這3人都是女性。

相關消息在本月2日被媒體挖出，其中3人的簡歷引起網民議論。西安高新區財政局3日晚間首度回應稱，經調查，未發現影響公司正常運營的社會關係，同時也坦承在選用企業管理人員的方法上有不完整等問題。

西安高新區財政局4日下午再度針對此事發布聲明，稱3名女性高層已被停止並啟動相關法律程序，高新區紀工委已經介入，調查3人擔任高新控股董事長、董事的年齡、學歷、資格和社會背景是否合規，財政局是否有人違紀違規，若有將「嚴肅處理」。

中國網友對遲來的停職和調查仍感不滿，「真正的社會主義接班人，畢業就成董事，現在的國有企業儼然就是私有企業，搞世襲嗎」、「只能說這是中國的現狀，普遍的現狀」，也有人調侃，「這是誰家的孩子居然被爸爸坑了」。