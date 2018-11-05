走私軍備給解放軍！中國男被美司法部起訴 恐囚70年

美國司法部2日宣布起訴1名惡行重大的中國男子，指控他輸出美國軍事設備給中國解放軍。（路透社）

2018-11-05 00:08

〔即時新聞／綜合報導〕美國司法部宣布，中國男子秦舒仁（音譯，Shuren Qin）於6月21日被捕，涉嫌詐欺、走私、洗錢、使公務員登載不實等罪嫌，將美國軍用設備賣給中國人民解放軍，被麻州檢察官起訴，數罪併罰最高可囚70年、250萬美元罰金，約台幣7651萬元。

美國司法部2日在官網發布新聞稿，控訴中國男子秦舒仁於2014年成為美國的合法永久居民，但在中國經營海運業務，並直接與解放軍有實際往來，還接受中國軍方指派任務，對西北工業大學軍事研究所（NWPU）輸出反潛戰軍備，該大學為中國軍用研究機構，2001年就被美國商務部列入拒絕往來清單。

起訴書寫道，秦舒仁在2016年12月至2017年7月，在沒有美方核可的情況下，向該大學密輸用於探測、監測水下聲音的「水聽器」，數量至少60個，還對美國政府隱瞞客戶身分，呈報偽造資料以順利出口，並從中國銀行帳戶轉帳超過10萬美元（約台幣306萬元）到美國銀行洗錢，讓非法出口計畫得以有資金進行。

起訴書提到，欲成為美國合法的永久居民，必須不具備「從事出口管制違規或其他非法活動」的條件，但秦舒仁早於2012年就有此違法事蹟，透過詐欺的方式騙取美國居留資格，且數度在訪談中對政府官員隱瞞出口資訊，絕口不提出口行為與解放軍有關。

美國麻州檢察官辦公室表示，他因上開情事涉及「密謀侵犯美國出口」、「簽證詐欺」、「密謀詐欺政府」、「虛假陳述」、「洗錢」、「走私」，數罪併罰可判70年有期徒刑，連帶處罰250萬美元罰金。

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美國司法部官方網站