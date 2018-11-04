旅日台籍作家東山彰良 自曝「隱藏版不良史」

旅日台籍作家東山彰良在駐日代表處台灣文化中心的文學對談上自曝曾有一段連自己都不知道的「隱藏版不良少年史」。（記者林翠儀攝）

2018-11-04 23:52

〔駐日特派員林翠儀／東京4日報導〕旅日台籍作家東山彰良〈本名王震緒〉本月底將在日本推出新作「夜汐」，有別於前兩部得獎作品「流」和「我殺的人與殺我的人」以台灣為故事舞台，新作是以日本幕府時代末期為背景創作的時代小說。東山表示，這部小說的創作動機是為了再次體驗「寫第一本時的衝動」，也是為了「自我療癒」。

東山日前受駐日代表處台灣文化中心之邀，與日本翻譯家天野健太郎進行文學對談，吸引滿場的東山迷入場，在福岡主持電台節目的東山更展現他健談的一面，透露了他的「隱藏版不良少年史」，把書迷們逗得哈哈大笑。

「我殺的人與殺我的人」（簡稱「我殺」）書中，主角之一的勇說自己是無趣的優等生，能夠交到不良少年的朋友讓他覺得很自豪。東山透露他從小就對「不良」非常憧憬，沒有不良少年的經歷是他人生最大的憾事，不過最近他和高中時代的朋友聚會，事隔30多年才發現自己竟然有段「隱藏版不良少年史」。

他表示，高中讀的私校收了附近很多國中的學生，他進高中時覺得周遭有一堆傢伙老是充滿敵意瞪著他看，這件令他困惑30幾年的謎團，經過朋友的說明才解開。原來東山在國中時期有一群喜歡打架的不良朋友，這些人每次和外校學生打架打輸了之後，就會跟對方嗆聲「我們學校有個王震緒，大家走著瞧」。

東山解釋，「王震緒」這個本名，用中文來看完全沒有不良的感覺，但在日本少年的眼中似乎具有「很會幹架」的感覺。結果他的名號不知不覺在附近各所國中傳開，大家都有一種如果要當老大，一定要先撂倒王震緒這傢伙的誤解。

所以等他和大家進了同一所高中之後，大家就用一充滿敵意的眼光盯著他，東山得意地說這是他光榮的「隱藏版不良少年史」。

對談中東山也透露繼「流」和「我殺」之後，另一部以台灣為故事主要舞台的短篇連載小說，最快將於明年出版，以一位9歲少年的眼光來串出西門町紋身街的故事。不過令對談人天野感到意外的是，在這本短篇小說出版之前，東山將於本月底先推出另一本新作「夜汐」，竟然將時間地點拉回幕末時代的江戶。

這是東山第一次挑戰時代小說，他表示，自己於台灣出生，在日本成長，父母來自中國，不管在台灣、日本或中國都被問到自己是哪國人，他說自己的身分認同感很模糊，很難對歷史產生興趣，好像哪國的歷史都跟他無關，「夜汐」寫的是幕末，透過寫作過程開始覺得自己好像滿喜歡日本歷史，東山說，了解歷史就像在摸索自己的棲身之處一樣。

為何要挑戰時代小說，東山說這是「自我挑戰」，15年的作家人生，他覺得自己文章愈寫愈順，但少了創作第一本書那種純粹想寫的衝動，所以這次刻意選一個從未碰過的類型，為了再次體驗那種第一次的衝動，這是一種自我療癒。

他用酒精中毒來比喻寫書，雖然兩者都不是一種很健全的身心狀態，但喝酒時卻覺得很舒暢，寫作也一樣，在下筆那刻得到滿足感到幸福，所以酒精中毒的人需要繼續喝酒，作家則要繼續寫作。

這場對談會中，東山也介紹了台灣作家吳明益的小說「單車失竊記」，這個故事讓他聯想到村上春樹的「發條鳥年代記」。由天野翻譯的日文版「單車失竊記」預定7日在日本上市，該書也是一本以追溯親人在二戰時期足跡的小說，足跡範圍遍布台灣、中國及東南亞各地，吳明益因這本小說成為首位入圍「布克國際獎」的台灣作家。

駐日台灣文化中心主任朱文清對於東山與吳明益類似的選材感到很有趣，他在致詞時還提議東山不妨多找幾位現年約90歲的老兵談談他們的經歷，或許可以寫出很多有趣的「老兵推理」。

對此東山則表示，他從以前就想寫老兵推理，而且最近也一直在想這件事，寫的意願很高，只是目前還找不到適合的切入點。