中國乘客毆司機事件頻傳 在美國...惹不起

針對歷年中國發生過多次乘客攻擊公車司機的案例，有媒體及相關輿論指出，在美國乘客攻擊駕駛是重罪，建議中國可以立法借鑒。圖事發於美國紐約，僅為示意。（法新社）

2018-11-05 00:04

〔即時新聞／綜合報導〕日前中國重慶發生一起公車墜江案，造成15死的慘劇，經調查發現，女乘客與司機間激烈的爭執、互毆是肇事原因。針對歷年中國發生過多次乘客攻擊公車司機的案例，有媒體及相關輿論指出，在美國，乘客攻擊駕駛是重罪，建議中國可以立法借鑒。

根據《華人之聲》，中國重慶一名女乘客10月28日因錯過站而要求公車司機停下，但司機拒絕，女子惱羞成怒動手打人，兩人大打出手後，車子在橋上失控而發生15人死亡的悲劇；該貼文指出，如果類似事件發生在美國，別說乘客毆打司機，只要做出任何干擾司機正常駕駛的行為，例如乘客大聲講電話、伸手觸碰方向盤，屢勸不聽的話，司機會請乘客下車。

另外，由於美國騷擾公車司機事件層出不窮，所以美國已立法規定，對公車司機的暴力行為是重罪，最高可面臨1000美元（約新台幣3萬元）的罰款，相當於美國人平均一個月1/3的收入。另外，美國公車上多會貼有「請勿觸碰司機」的警語反覆提醒，並設置透明的安全門隔離乘客，車上還緊急通報按鈕讓司機可以隨時報警。

另外，根據《婷婷看世界》的臉書貼文表示，在美國紐約州如果攻擊公車司機，恐面臨最高7年的有期徒刑，建議中國司法部門這方面可以向美國取經，無論有沒有對公車司機造成傷害，都可以提起刑事訴訟，以保障司機和全體乘客的安全。