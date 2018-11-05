男子大腿瘀青做泰式按摩 不到30分鐘便死於肺栓塞

2018-11-05 00:01

〔即時新聞／綜合報導〕泰國1名男子腳傷還沒復原便去做泰式按摩，按不到10分鐘便呼吸困難，救護車急忙到場卻搶救無效，男子被診斷死於肺栓塞。

綜合媒體報導，這名男子與家人到渡假勝地芭達雅遊玩，逛水上市場時，走沒多久男子就說累得受不了，決定到1間古式按摩店按摩。按不到10分鐘，男子便出現呼吸困難及痙攣等症狀，30分鐘後救護車抵達，男子已陷入昏迷，搶救仍無效身亡。

男子的朋友說，指出男子身體健康、喜愛踢足球。醫療人員在男子的大腿上發現大片瘀青，家屬透露男子在一周前曾因踢球扭傷腳送醫，醫療人員研判是在按摩過程中，瘀血隨著血液流動到肺部，導致肺栓塞而死。

泰國傳統醫療研究所主任特別澄清：按摩致死的機率非常小，只有0.01%，而那名男子是因為肺栓塞而死。

肺栓塞最常見原因是下肢靜脈血液回流不暢，形成下肢深層靜脈血栓引發的肺栓塞這類肺栓塞好發族群，包括長時間操作電腦或搭乘飛機、汽車、火車長途旅行者、60歲以上老年族群、患有靜脈曲張或心肌梗塞、心臟功能不全者、有惡性腫瘤者，以及高血脂、糖尿病、肥胖或血脂異常等動脈硬化高風險者，還有孕產婦、服用口服避孕藥、長期使用女性荷爾蒙和菸癮、先天性凝血過當或缺乏某種抗凝血因子等血液疾病、曾有血栓病史或下肢手術過患者。