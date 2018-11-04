她擔心兒子長大會變成惡龍吃人 狠心分屍17個月大嬰孩

2018-11-04 23:54

〔即時新聞／綜合報導〕巴西一名女子狠心將自己才17個月大的孩子殺害，殘忍分屍裝袋，還直接棄置在家中廚房。事後女子的婆婆看到廚房的「垃圾袋」，順手就將其丟掉，但過後覺得事有蹊翹，回頭去檢查，竟然從裡面掉出一隻小手，當場嚇到暈了過去。

根據《每日郵報》報導，今年40歲的Domingas Carvalho被逮捕後，表示自己一直聽到耳邊有聲音告訴她：「你兒子是條邪惡的龍（he was an evil dragon）」，頻頻要她殺了自己的兒子Jhony。沒想到Domingas Carvalho竟然真的擔心Jhony長大後會幻化成龍傷害其他人，在本月2日，將Jhony抱進廚房殺害，將其肢解，將兒子的屍塊分裝成2個塑膠袋後就放在餐桌上。

事發以後，Jhony的奶奶在家裡找不到孫子，以為孫子與母親出門去了。到廚房後發現水槽裡沾滿血漬的刀子以及桌上的2袋塑膠袋，不疑有他，以為媳婦Domingas Carvalho剛處理完食材，將食材丟棄物裝成垃圾袋要丟掉，好心的婆婆替媳婦洗了刀子，幫她將袋子丟到住家旁邊的荒地。

但之後婆婆好奇媳婦到底丟了些什麼，回頭去檢查那2袋垃圾袋，竟然從裡頭掉出一隻小手，嚇得婆婆驚聲尖叫，隨後便暈了過去。家人聽到婆婆的尖叫聲後，趕忙衝出屋外，撞見這駭人的一幕，馬上報警處理。警方獲報以後展開搜查，終於在當地一處市場的西瓜攤位前找到Domingas Carvalho，當時她全身沾滿血跡，精神看起來有些不穩定，手裡拿了本聖經，坐在攤位前，警方也馬上上前將其逮捕。

據悉，昨天開庭時，Domingas Carvalho坦承自己犯案，並被拘留起來接受精神檢查，要等到精神報告出來，才能知道Domingas Carvalho是否會服刑或被送進精神病院。不少鄰居聽到這件事以後直呼不可置信，表示Domingas Carvalho是個善良又慈愛的母親，無法相信她會做出這種事，懷疑她可能是去年與孩子的父親分開以後，得了憂鬱症。