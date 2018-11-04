中國非洲豬瘟疫情再添一起 加上重慶共14省市淪陷

2018-11-04 23:51

〔即時新聞／綜合報導〕中國農業農村部今公布，在重慶市一家養殖場排查出生豬非洲豬瘟疫情，相關單位已啟動處置機制。中國自8月爆出疫情至今短短三個月，已有14個省市和自治區淪陷。

綜合媒體報導，經中國國家動物衛生與流行病學中心確診，重慶市酆都縣興義鎮一家養殖場的豬隻感染非洲豬瘟，存欄生豬共309頭，其中3頭死亡、3頭發病。當地已啟動機制，採封鎖、撲殺、無害化處理、消毒等措施，同時禁止生豬運入或流出封鎖區。

中國農業農村部部長韓長賦日前強調各地、各部門要落實防控措施，堅決防止疫情擴散蔓延。但持續增加的確診案例顯示，疫情範圍尚未得到有效控制。

非洲豬瘟自8月3日從遼寧省瀋陽爆發以來，已有14個省、直轄市和自治區確診出疫情：黑龍江、江蘇、浙江、安徽、河南、吉林、內蒙古、遼寧、天津、山西、貴州、雲南、湖南和今日新增的重慶。

根據行政院農委會網站說明，非洲豬瘟不會傳染給人，但所有年齡和品種的豬隻都可能感染，急性感染發病率及死亡率高達100％，目前沒有藥物和疫苗可以治療，僅能以撲殺、掩埋或化製處理病死豬，防堵病毒蔓延。

上個月金門小三通水頭碼頭的旅客農產品棄置箱中，一件中國「雙匯香脆腸」豬肉香腸製品驗出非洲豬瘟病毒基因。事後農委會證實病毒株基因定序和中國的非洲豬瘟病毒100％相似，但強調疫情沒有入侵台灣。日前農委會與環保署聯手清查2000間廚餘養豬戶，除了加強邊境檢查，11月底前全面查核廚餘養豬場是否落實高溫蒸煮，避免疫情傳播。