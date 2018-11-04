網友發問為何台灣無歐美棉條 鄉民：市場小及法規嚴格

2018-11-04 23:20

〔即時新聞／綜合報導〕隨著女性意識抬頭，女生愈來愈願意討論私密話題。1名網友在Ptt發問，自己習慣用棉條，且覺得歐美棉條相較台灣品牌更為舒適，市面上卻難以找到，向網友發問原因為何。

原PO表示，自己比起衛生棉更慣於使用棉條，推薦給朋友卻常常得到「很不舒服」的負評，仔細端詳才發現美國牌的導管設計以及棉條，使用起來相當無感自在，相反地台灣牌的設計就會讓人感到負擔。接著便提到自己先前囤積的棉條將要消耗殆盡，代購的價格也十分昂貴，就向網友詢問為什麼蘇菲也是日本產就能進來台灣，然而歐美牌就無法進入國內？

1名網友表示自己是棉條廠商，解釋台灣的問題包括市場小以及法規問題，這問題在美國棉條界也有傳開，他表示曾有美國業者花了許多資源才也無法上市，上市了也不見得能回收成本，令許多廠商望之卻步。接著解釋棉條也算是醫療器材，要能上市要有「針對產品的『醫療器材許可證』」和「針對廠的『輸入醫療器材製造廠符合優良製造規範』簡稱QSD」，要通過這2個需要耗費上百萬元及2、3年的時間，因此才難有廠商願意進來。

這名網友也提到，在台灣上市的外國廠商有心想把市場做好做大，讓買賣雙贏，呼籲大家多多支持。許多網友贊同這名網友的分析，紛紛留言：「推優質好文」、「意外被推坑XD」、「推，非常期待更多優秀的棉條品牌能來」