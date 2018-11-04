為捕撈磷蝦 中、挪、俄否決南極海洋保護區

在澳洲舉辦的世界南極海洋生物保護協會年會，因為中國、俄羅斯、挪威的反對，導致在南極海建造海洋保護區的計畫延至明年，遭環保人士痛批缺乏遠見。（歐新社）

2018-11-04 22:38

〔即時新聞／綜合報導〕在澳洲舉辦的世界南極海洋生物保護協會年會，因為中國、俄羅斯、挪威的反對，導致在南極海建造海洋保護區的計畫至少延至明年；環保人士痛批缺乏遠見。

綜合媒體報導，南極海洋生物資源保育委員會（CCAMLR）成員國，自10月起在澳洲荷巴特舉行為期2週的年會。到上週五會期的最後1天，成員國討論在威德爾海（Weddell sea）及南極半島部分地區設立海洋保護區的方案，中國、俄羅斯、挪威為了合法商業捕撈，而否決此提案，按規定，CCAMLR所有24國連同歐盟必須一致同意才能設置保育區。

綠色和平組織的本特森（Frida Bengtsson）今（4）日聲明痛批：「22名代表帶著一片真心參與此會議，然而為了急迫守護海洋的科學建議，卻被毫不科學的干預推翻，甚至嘲笑嚴肅的會談只是做做樣子。」他更表示：「某些外交努力似乎更在意擴大漁業而非環境保護。」

南極海被視為研究海洋生態、並了解海洋氣候變遷最重要的區域，也是海豹、企鵝、鯨魚、犬牙南極魚、信天翁和大輛磷蝦的棲息地。CCAMLR指出，中國擁有5艘南極磷蝦捕撈船，全球最多，捕撈範圍也最廣。根據綠色和平3月的報告指出，中國和挪威捕撈企鵝、藍鯨作為主食的磷蝦，捕撈活動接近企鵝棲息地和鯨魚覓食地。