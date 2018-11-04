罕見！ 村上春樹向母校捐草稿 時隔37年在日本開記者會

村上春樹（右）向母校早稻田大學捐贈作品的草稿和在世界各國被翻譯的作品等資料。（美聯社）

2018-11-04 21:06

〔即時新聞／綜合報導〕日本知名作家村上春日捐贈作品相關資料給母校早稻田大學，為此今（4）日罕見公開現身，他說，這是他時隔37年在日本召開記者會。

《共同社》報導，村上春樹很少接受媒體採訪，但最近開始參加廣播節目等，在公開場合亮相的機會增加。他今日在東京新宿的早稻田大學召開記者會，宣布向母校捐贈草稿和在世界各國被翻譯的作品等資料。

對於舉行記者會的理由，村上春樹說：「（捐贈資料）對我而言是極其重要的事，必須好好說明。」據他所言，這次在日本國內舉行記者會已是時隔37年。

村上表示，在寫作近40年後，無論是家裡或是辦公室都幾乎沒有空間可以放置草稿、相關文件等資料，「我沒有孩子，所以我也擔心在我死後它們可能會四散」，因而決定將其保存在一個地方。

村上表示，他曾考慮過捐給外國的大學，但最後選擇了日本的母校，並認為這是正確的決定。早稻田大學將討論充分利用這些資料，成立文學相關的國際研究中心。

村上春樹1968年進入當時的第一文學部就讀，1975年畢業。1979年以《聽風的歌》獲得日本群像新人文學獎而出道，此後發表了《挪威的森林》、《1Q84》等多部暢銷作品，作品被譯成50多種語言。