哪國的牙醫？補120次又拔16牙 牙痛30年還沒治好

斯科菲爾德30年來花費超過3萬英鎊，到牙醫診所看診294次並進行多項治療，但牙齒的情況都未好轉。牙醫看診示意圖，圖非當事人。（法新社）

2018-11-04 21:11

〔即時新聞／綜合報導〕英國男子斯科菲爾德（Timothy Schofield）花了近30年來治療牙痛，不僅看診294次，還補了120次牙、做了30次的牙套、16次拔牙和13次根管治療等，粗估花費超過3萬英鎊（約新台幣120萬），然而事後他才發現，這一切可能都是醫生誤診造成。

據《每日郵報》3日報導，斯科菲爾德自1986年3月開始出現牙痛的症狀，於是就到附近社區的牙醫診所治療，當時才30多歲，沒想到這一治療下去，就又耗費了近30年。在這段時間中，他不僅看了294次的醫生、照了50次口腔X光，還補牙120次、拔牙16次、根管治療13次，及做了30次的牙套等，共計花費超過3萬英鎊。且最誇張的是，在他120次的補牙當中，有一顆牙齒光前後就被補了29次。

斯科菲爾德坦言：「我一年去看診好幾次，剛開始我都相信是自己的牙齒不好，放心的交給牙醫專業人士。」直到2015年，一直以來幫他治療的醫生拉什沃思（Graham Rushworth）退休了，他轉而尋求別的醫生協助才發現，自己一直以來都有潛在的牙齦疾病，然而先前卻都未被診斷出來。

斯科菲爾德指出，當他得知真相後簡直天崩地裂，原本無止盡的治療已經讓他長期背負著巨大的壓力，然而現在卻換來更多怨恨和痛苦，質疑是先前的醫師拉什沃思診斷錯誤，憤而對他提告。

對此，儘管拉什沃思已在今年7月同意，以7萬7000英鎊（約新台幣306萬）和斯科菲爾德和解，但他仍否認他有任何的醫療疏失，認為他給的患者都是最好的治療。

據了解，斯科菲爾德現在還得再進行1年的治療，包括10次植牙，以彌補之前的損害。