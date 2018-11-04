前墨西哥毒梟古茲曼將受審 美國當局為此至少花了15.2億

被視「全世界勢力最為龐大的販毒集團」的墨西哥毒梟「矮子」古茲曼（圖中米白衣者），在2017年1月被墨西哥當局引渡至美國審判後，將於11月5日於紐約進行世紀大審。圖為古茲曼於2017年被引渡至美國的畫面。（美聯社）

2018-11-04 23:39

〔即時新聞／綜合報導〕過去在墨西哥、美國乃至世界建立起龐大的毒品王國，又稱「矮子」古茲曼的前墨西哥毒梟古茲曼·洛埃拉（Joaquin 'El Chapo' Guzman），在2017年遭墨西哥當局引渡至美國後，這位惡名昭彰的毒梟將在11月5日在紐約舉行世紀大審，美國當局為了這次的審判，估計花掉超過5000萬美金（約新台幣15.2億元）。

綜合外媒報導，現年61歲的前墨西哥毒梟古茲曼，過去曾一度帶領旗下的國際販毒集團「錫納羅亞販毒集團」在美國、墨西哥乃至世界各地販運古柯鹼、安非他命與大麻；所擁有的財富與武裝力量甚至能與墨西哥政府分庭抗禮，被美國情報系統視為「全世界勢力最為龐大的販毒集團」；而他也被美國當局指控，在1989年至2014年間，涉嫌以各種方式走私毒品進入美國，至少走私了154.626公噸的古柯鹼、安非他命與大麻，不法所得至少140億美金（約新台幣4280億元），被美國當局懸賞500萬美金（約新台幣1.5億元）通緝。

過去「錫納羅亞販毒集團」在墨西哥與當局展開毒品戰爭期間，古茲曼曾2度落網，但也2度逃獄，最後才在墨西哥當局派出海軍陸戰隊攻堅下，於2016年1月8日第3度被捕，隨後在2017年1月19日被墨西哥當局引渡至美國接受審判，被移監至美國紐約州的曼哈頓監獄，並即將在今年11月5日於紐約進行世紀大審。

美國當局為了傳喚上百名證人出庭作證，對這些證人啟動了「證人保護計劃」；而做出判決的12人陪審團與6名候補，也受到美國當局嚴密的保護，不僅全部成員皆匿名，前往法庭也都由法警全程保護；估計為了這次的審判，美國當局花了至少5000萬美金（約新台幣15.2億元），並準備超過3萬頁的起訴書與至少11萬7000個錄音檔案，而古茲曼若定罪成功，他將面臨無期徒刑；即便如此，「錫納羅亞販毒集團」仍是墨西哥影響力巨大的販毒集團之一，而與古茲曼列為共同被告的副手，「五月」贊巴達（Ismael "El Mayo" Zambada）仍逍遙法外。