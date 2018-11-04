超狂！戰鬥民族玩空拍機 綁煙火秒變「轟炸機」掃射

俄羅斯年輕人把空拍機變成轟炸機，在草原上玩生存遊戲。（圖擷取自9GAG）

2018-11-04 20:12

〔即時新聞／綜合報導〕近期內1段影片在網路上竄紅，1群俄羅斯年輕人將大捆煙火擺在空拍機上，點燃後該無人機瞬間化為「轟炸機」，對著原野奔竄的遊戲參與者掃射，畫面逼真如同戰爭片，令網友們感到不可思議。

知名外國網路論壇「9GAG」貼出1段影片，從中能見大批俄羅斯年輕人圍繞在空拍機前，畫面兩側的遊戲成員替綁在空拍機上的煙火點火，接著鏡頭正中央的空拍機操控者將它升空，所有人開始在原野上逃竄，空拍機上的煙火也如同飛彈般，朝著他們猛射。

從原野上的分鏡可看到，當遊戲參與者們在草地上拔腿狂般時，許多冒著煙霧的「砲彈」從天而降，場景如同戰爭片中的槍林彈雨，有些年輕人甚至戴好安全帽，以免生命有危險，但此舉從遠處看太過逼真，使得警方立刻到場處理這起事件。

許多網友看完影片後，均感到相當不可思議，紛紛留言指出「看看能不能把光頭炸出毛」、「好有戰爭效果」、「這遊戲台灣應該沒人玩」、「這個感覺就好玩」、「這才真的叫做演習」、「空拍機的真正用途」、「真係好刺激」、「超狂，這國家應該很有趣」。

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