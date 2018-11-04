僵僵僵僵！他們都是美國傷腦筋的對手 古巴總統今訪北韓

古巴總統狄亞士─卡奈今（4）日將到訪北韓訪問。（資料照，路透）

2018-11-04 18:30

〔即時新聞／綜合報導〕古巴總統狄亞士─卡奈（Miguel Diaz-Canel）今（4）日將到訪北韓，展開歷史性訪問。北韓黨媒稱，這展示了兩國的強大友誼與團結。

《法新社》報導，狄亞士─卡奈展開北韓行之際，北韓正與美國陷入僵局，平壤當局日前威脅美國放寬制裁，否則不排除再恢復核武政策；古巴則在川普當選美國總統後，美古關係再趨惡化，華府日前對古巴實施了新的經濟制裁。

共產主義國家古巴是北韓為數不多的盟友之一。北韓《勞動新聞》在社論表示，「北韓人民熱烈歡迎狄亞士─卡奈訪問平壤」，並稱狄亞士─卡奈此行具歷史意義，展示兩國的強大的友誼與團結以及同志情誼。

北韓黨媒這篇社論也放上了狄亞士─卡奈的個人簡介和照片，這位古巴新總統今年4月接替勞爾·卡斯楚（Raul Castro），成為古巴最高領導人。北韓黨媒沒有詳細說明狄亞士─卡奈的訪問行程。

古巴強人老卡斯楚（Fidel Castro）曾在1986年訪問北韓，與當時北韓領導人金日成會面。老卡斯楚在2016年11月逝世後，平壤曾舉行為期3天的官方哀悼活動。古巴也曾嘲諷國際社會對北韓核武計畫所進行的制裁。