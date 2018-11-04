搬行李太累打瞌睡 搬運工被飛機載離780公里

美國有一名行李搬運工由於凌晨工作太累，行李搬一搬就在貨艙裡睡著，想不到他就這樣被飛機載了約780公里。（資料圖 美聯社）

2018-11-04 17:22

〔即時新聞／綜合報導〕美國芝加哥警方4日指出，密蘇里州堪薩斯城國際機場有一名行李搬運工由於凌晨工作太累，行李搬一搬就在貨艙裡睡著，想不到他就這樣被飛機載到了芝加哥的歐海爾國際機場，整整飛了約780公里。事後男子雖平安無事，但目前已經被航空公司停職，等待進一步的調查報告後再定奪去留。

據《CNN》報導，這名兩光的男性搬運工今年27歲，於美國航空的子公司皮埃蒙特航空（Piedmont Airlines）中任職，當時他正在波音737-800型機中工作，由於凌晨工作實在太累，所以就偷懶在貨艙內打個盹，想不到這一睡下去就不省人事，沒注意到飛機於凌晨5點52分起飛。更離譜的是，堪薩斯城國際機場沒人注意到他失蹤。

幸運的是，由於貨艙中的空調運作正常且保持加壓狀態，沒有氣壓驟減和溫度驟降的問題，搬運工也因此睡得很香，直到上午7點30分降落在歐海爾國際機場後，該搬運工才被人發現。

芝加哥警方指出，男性職員沒有受傷，也未觸犯任何法律，但他向警方承認有喝酒。而美國航空則表示，在調查報告出爐前，已經將該名搬運工停職處分。

報導指出，事實上這樣的烏龍並不是第一次發生，去年一名搬運工也是不慎被困在聯合航空班機的貨艙中，就這樣從北卡羅來納州的夏洛特市被載到華盛頓，整整飛了約601公里。