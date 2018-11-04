遭囚戰地記者首開記者會 安田純平：要去就要自行負責

遭敘利亞武裝團體囚禁3年4個月的日本記者安田純平，日前獲釋後於2日召開記者會，向日本政府表達歉意，認為自己「去了衝突地區就是要自行負責，發生在自己身上的事情都是自作自受。」（法新社）

2018-11-04 18:34

〔即時新聞／綜合報導〕遭敘利亞武裝團體囚禁3年4個月的日本記者安田純平，日前獲釋後於2日召開記者會，向日本政府表達歉意，認為自己「去了衝突地區就是要自行負責，發生在自己身上的事情都是自作自受。」也非常感謝日本政府的幫助。

本報先前報導，安田純平2015年欲從土耳其偷渡進入敘利亞時，遭到「努斯拉陣線」（al-Nusra Front，今改稱「大敘利亞征服陣線」）綁架。後傳出卡達協助支付安田純平的贖金300萬美元（約台幣9372萬），安田得於上月獲釋。

據《朝日新聞》報導，安田獲釋後，2日首度於東京日本記者俱樂部召開記者會，他先是向「竭力助我獲釋的各位，以及為我擔心的各位，在致歉的同時，也想致上最深的謝意」、「由於自身行動之故，使日本政府變成當事者，這點我感到非常抱歉。」說完便深深一鞠躬表達誠意。

隨後，安田純平說明了遭囚細節，也對網路上批評他「給國家添了多少麻煩啊」等評論回應，承認「去了衝突地區就是要自行負責，發生在自己身上的事情都是自作自受。」對日本政府的舉動再次表達謝意，稱「我認為，這次外務省已做了其立場能做到的事了，還協助關照我的家人，我非常感謝。」不過接下來是否還會前往戰地採訪？安田純平目前仍無規劃，語帶保留。