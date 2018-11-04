華人較挺民主黨？ 美學者：但難阻美對中強硬態度

2018-11-04 16:25

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國國會期中選舉6日投票，隨著美中兩國持續角力，美籍華裔族群的投票意向備受矚目。英國「金融時報」近日訪問旅美華人學者指出，美籍華人較傾向支持民主黨，但對期中選舉較無話語權。若是民主黨重奪眾議院，或可在內政上制衡川普，但仍難以撼動美方的中國政策。

美國亞歷桑那大學新聞傳播學院終身教授吳旭指出，美籍華人約有6至7成青睞民主黨，2至3成支持靠攏共和黨；支持川普者以教育程度和收入較高的專業人士為主，原因是他們不滿在歐巴馬任內，美國因逐漸左傾而國力下滑。

整體而言，雖然美籍華人政治參與度高，部分人士對政治懷抱極高熱情，但僅能在紐約、加州、馬里蘭州、維吉尼亞州等地的華人聚集社區較有影響力。

至於外界關心若民主黨再起，美方對中國的貿易戰有無「熄火」可能？吳旭認為，美國對中國的整體方向已經轉變，跟黨派沒有關係，是整個政治、經濟意識形態的大變，因此，以貿易戰來說，「我覺得誰上台都是一樣的，民主黨上台的話，可能比現在的川普還要過分。」

不過，他也指出，若民主黨控制眾院，美中貿易戰的風險確實可能降低。這是因為，眾院屆時可能舉辦有關川普政府爭議問題的聽證會，例如稅務報表、通俄門事件等，若這些戲碼天天上演，川普的許多國內和國際政策，就有可能被延宕。