4大指標齊下滑 中國高層：國內經濟恐陷螺旋式下滑趨勢

2018-11-04 16:16

〔即時新聞／綜合報導〕隨著貿易戰升級、人民幣續貶，使中國經濟陷入挑戰。中國前社科院副院長李揚近日指出，從前3季公佈的數據來看，中國GDP、投資、出口、消費都在下滑，恐意味著經濟正值某種螺旋式下行趨勢。

據《華爾街見聞》報導，貿易戰當前除波及全球經濟，中國本身更深受影響。對此，李揚近日在中國機構投資者論壇上以《中美關係新形勢下的中國經濟發展》為題指出，「從今年前3季數據來看，GDP在下滑、投資在下滑、出口在下滑、消費也下滑至等於或低於GDP的程度」外界對此有很多的遐想，當前更引起高度關注，因其恐意味著某種螺旋式下行趨勢。

此外，針對近期《世界經濟展望》均下調中國、美國和歐洲的經濟成長，李揚也提出3大值得擔憂的部分。第一，美國聯準會（Fed）正朝著其既定的方向，變更其貨幣政策的方式。此外，全球緊張局勢加劇，大宗商品價格全面疲軟，地緣政治也逐漸緊張。

再者，美中之間的摩擦和關係正影響全球經濟。最後，當前經濟增長的債務密集度持續上升，支持1單位的經濟增長恐需要更多金融資源來支撐，也意味著想用金融手段來恢復經濟變得更加困難。

然而，儘管中國經濟正面臨嚴峻局面，但李揚也表示，中國中央最高層對此正積極回應，其中包括民營企業開會、確實推進改革、堅持對外開放等，中國的經濟彈性可說是非常大。