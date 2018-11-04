MeToo！南韓女高中生上街抗議 爆料坐老師大腿就滿分

女學生們的宣言指出，MeToo不是為揭露部分老師脫軌的蠻橫行為，而是要強調「將性暴力變成常識的學校現況」。（圖取自網路）

2018-11-04 16:12

〔即時新聞／綜合報導〕學生版MeToo「#MeToo in school」傳進南韓，大批女子高中生昨（3）日站上街頭，並於首爾金融中心前集合，來自南韓各地的30個女子高中生團體走上街頭，手持「沒有為了女學生的學校」標語，並破壞象徵學校權威的黑板，以行動劇來表示訴求。

據韓媒《中央日報》報導，一名於首爾念書的學生自爆，自己曾在學校遇過老師的性騷擾：「老師們會叫漂亮學生坐在腿上，還說什麼『我會給你打滿分』、『女人就是要像阿芙蘿黛蒂（希臘神話中的愛情、性慾女神）一樣美才行』的話。」

另一名清州市的女高中生則表示：「老師曾說過『女人不能比男人早睡』、『女人不能超過60公斤，給我減肥』之類的話，還有曾性騷擾女老師的校長被包庇，還能調任到同財團的其他學校再當校長」。

全羅北道的一名女性則表示，自己曾遭受到如同家人一般信賴的老師的性騷擾與性暴力，而自己當時受迫不得不從，之後自己接受好幾個月的心理諮商，才知道老師的行為是性暴力，「他已經習慣虐待我，這後來讓他也想結束教育相關的工作」。

該活動的宣言指出：「今年4月開始的『#MeToo in school』是將女學生日常所受到的差別待遇、厭惡與暴力赤裸裸的展現出來，並不是為揭露部分老師脫軌的蠻橫行為，而是要強調『將性暴力變成常識的學校現況』」、「至今沒有一間學校是為了女性、為了學生而存在，而是強硬地將女學生變成男性的附屬」。

「不重視學生人權的校方隱瞞性暴力，老師藉由生活紀錄簿與推薦函掌控學生的未來出路，在壓倒性的地位關係中，學生要告發老師幾乎是不可能的事」、「#MeToo in school不會結束，從我們開始發聲，就已經不可能變回過去的自己，我們的聲音從教室開始，現在走出校門開始改變世界」。

這些女學生提出了五項訴求，分別是要學校內所有成員定期上女性主義課程、保障學生投訴並遏止2次加害、學校內性暴力現況全國調查、禁止校方因性別而對學生差別待遇，以及修訂私立學校法、制定學生人權法等。