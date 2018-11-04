法屬新喀里多尼亞今獨立公投 若過關中國勢力恐滲入

新喀里多尼亞今天舉行獨立公投。（法新社）

2018-11-04 14:21

〔即時新聞／綜合報導〕南太平洋法屬新喀里多尼亞今天舉行獨立公投，投票前就有63%至75%的民眾表態反對，日前法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）表示，若當地獨立，中國勢力可能介入，引起地區擔憂。根據外媒報導，目前開票最新民調顯示，當地逾6成選民投下反對票，投票率已近42%。

綜合外媒報導，新喀里多尼亞（New Caledonia）是法國在南太平洋少數的領土，是法國與澳洲在太平洋地區與中國抗衡的重要領土，馬克宏曾在5月公開強調，新喀里多尼亞對法國相當重要，若該島嶼獨立，很可能讓中國勢力進一步滲透太平洋地區。

當地獨立公投今天舉行，約有17.4萬人有投票權，根據最新民調，截至當地時間中午，投票率已達41.8%，比4年前的地方選舉27.3%投票率高出許多，約6成選民投下反對票。根據選前民調和觀察人士分析，大多認為此次獨立公投不會過關。

報導指出，新喀里多尼亞擁有約27萬人口，約40%是當地原住民卡納克人（Kanaks），僅27%為歐洲移民，支持從法國獨立建國者多為卡納克人。

新喀里多尼亞的獨立公投從30年前已推動，至今仍未過關，過去曾演變過暴力問題，此次公投為了避免暴力事件重演，當局在投票前和投票期間禁止民眾攜帶槍支和酒精銷售。