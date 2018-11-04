葉門內戰1400萬人饑荒 聯合國：全球最慘人道危機！

葉門內戰源自於2014年9月，至今最少有17萬無辜葉門民眾喪生，1400萬人饑荒。聯合國秘書長古特瑞斯書說 ：葉門內戰全球最慘人道危機！（資料圖 美聯社）

2018-11-04 13:40

〔即時新聞／綜合報導〕聯合國秘書長安東尼歐．古特瑞斯（Antonio Guterres）2日於聯合國紐約總部對記者表示，葉門內戰是「全世界最嚴重的人道危機」，人口半數約1400萬人面對糧食不足，將是「數十年來看過最嚴重的飢荒」。古特瑞斯要求世界各國合作，停止葉門戰亂並進行人道支援。

綜合外媒報導，古特瑞斯表示，越來越多的國家致力於為衝突方創造條件，使其能了解停止敵對和認真談判的必要性。他也希望沙國聯軍和胡希分子在本月聯合國的會談中能「克服障礙，通過對話解決分歧」

報導指出，聯合國援道主任馬克．洛科克（Mark Lowcock）也曾於上月23日警告，葉門將有一半人口將處於飢餓邊緣，並需要仰賴援助才能生存。「急迫的人道危機沒有給人自滿的餘地」。

綜合媒體報導，葉門內戰源自於2014年9月，什葉派叛軍「胡塞組織」（Houthis）在伊朗撐腰下發動政變，遜尼派的葉門總統哈迪（Hadi）則逃亡至沙烏地阿拉伯請求援助，2015年3月起，沙國、阿拉伯聯合大公國對胡塞組織發動攻擊，雖讓葉門總統成功回到葉門，但只能控制葉門南方的國土，大部分的葉門民眾還是在胡塞組織治下的葉門北部生活，戰爭至今仍無法平息，至少有17萬名葉門民眾無辜犧牲。