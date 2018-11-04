意外頻傳！中國昨日公安事故連發 釀25死50傷

中國昨（3）日各地接連發生多起大規模公安事故，總計造成23人死亡、50人受傷。（歐新社 資料圖）

2018-11-04 12:06

〔即時新聞／綜合報導〕中國昨（3）日各地接連發生多起大規模公安事故，總計造成23人死亡、50人受傷。

綜合媒體報導，河南省蘭考縣一間生產保溫材料公司昨日清晨發生氣爆，造成8人死亡、1人受傷。目前警方研判因是生產過程中使用的丙烷外洩，不知情的操作人員開啟配電箱才引發爆炸。而目前傷患生命跡象穩定，公司負責人也被逮捕。

當日中午，陝西漢中市有一輛從城固機場開往漢中火車站的巴士，在漢台區一個廣場附近轉彎時撞到計程車，再去撞路旁多輛汽車，由於當時鬧區人潮眾多，此車禍造成2人死亡、5人受傷，傷者包含一名孩童。目前59歲的肇事司機已被警方拘留，據供稱當時車上無乘客，案發過程有待警方竟一步調查。

當日晚上，中國甘肅省蘭州市高速公路的收費站昨晚發生連環車禍，一輛卡車疑似在下坡路段時剎車失靈，連撞31台車，造成15人死亡、44人受傷，警方目前仍在調查事故原因。報導指出，發生車禍路段是一個連續下坡且多彎道的路段，重型貨車極易因剎車失靈而引發重重大交通事故，被警方列為經常發生車禍的危險路段。

報導指出，中國重慶在上個月底發生公車墜落長江意外，造成司機和乘客在內15人死亡。重慶警方於2日公布墜江原因，據公車內的攝影機畫面指出，事由為乘客與司機發生激烈爭執互毆，導致車輛失控墜入江中。