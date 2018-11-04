國定殺戮日？法國萬聖節暴動 警方逮百名蒙面年輕人

青少年模仿電影劇情搶劫店家、恣意縱火，甚至還攻擊路人與警察。（歐新社 資料圖）

2018-11-04 11:23

〔即時新聞／綜合報導〕法國城市巴黎與里昂於10月31日晚間至11月1日凌晨歡慶聖誕節，但居然出現了超過一百多名蒙面青少年在大街上作亂，模仿電影劇情搶劫店家、恣意縱火，甚至還攻擊路人與警察，所幸警方及時壓制，共逮捕了一百多名年輕人。

據《路透》報導，數百名蒙面年輕人出現在里昂，他們對車子與垃圾縱火、洗劫商家，甚至還攻擊路人與警察，警方使用催淚瓦斯來驅趕犯人。而法國當局指出，這起暴動是受到社群軟體上的訊息煽動才造成，顯然受到好萊塢電影《國定殺戮日（The Purge）》系列電影的影響。電影描述一種暴力烏托邦的社會，政府開放一年一度的無政府節日，准許所有的犯罪活動。

報導指出，由於在近日有名年輕人在社交軟體「Snapchat」上發表了關於「清洗（Purge）」的言論，才造成上百名青年於大街上作亂。而目前已經釋放該名嫌犯，並將於28日進行審判。

而法國內政部長卡斯塔納（Christophe Castaner）對媒體指出，當晚法國街上共部屬了1.5萬名警力，暴力事件相較一年前已經減少，而他也對此事件疾言厲色地表示：「萬聖節應該保持慶祝，而清洗（Purge）可不是開玩笑的，這是一種威脅」。