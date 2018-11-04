川普上任後...美中在太平洋發生18次危險接觸！

由美國海軍所發布的照片顯示，美中兩艦上月的發生的不正常相距，幾乎看不到間隙。（圖擷自《gCaptain》）

2018-11-04 10:52

〔即時新聞／綜合報導〕中國近年來不斷在南海擴張軍事活動，根據美國《CNN》報導，自2016年以來，美國海軍在太平洋地區，與中國軍隊進行了18次不安全或不專業的危險接觸。

美國太平洋艦隊發言人克利斯坦森（Nate Christensen）表示，「我們發現2016年起與中國和俄羅斯有19次（18次與中國、1次與俄羅斯）的不安全或不專業的互動紀錄」。美國官員表示，美國總統川普上任後的第一年，美中出現了最多次的不安全和不專業互動，尤其在當年2月、5月和7月，至少發生3次相關的危險接觸，包括中國戰鬥機以美方認為「不安全」的方式，攔截美國海軍偵察機。

報導指出，18次的危險接觸涉及美國海軍，但空軍也有過一次這樣的狀況，克利斯坦森表示，「美方在該地區的持續存在，凸顯了我們維護自由開放的印度太平洋海域的承諾，展現出美國海軍將繼續在國際法允許的情況下，在任何地方飛行、航行。」美方目前嚴正看待此情況；一名美海軍官員表示，「不能犯錯，我軍安全為第一要務。任何時候發生不安全或不專業的事件時，我們都相當看重。」

報導提到，2001年美國偵察機與中國噴氣式戰鬥機發生碰撞，導致華府與北京之間發生重大外交危機。雙方最近一次摩擦，則是發生在上個月，美國飛彈驅逐艦「迪凱特號」（USS Decatur）駛進南沙群島南薰礁（Gaven）和赤瓜礁（Johnson）12海里範圍內，執行「航行自由」任務，引起中方批評。