中國進口博覽會明登場 新一輪開放政策獲關注

外界認為，中國為應對中美貿易戰因此努力吸引外資，將推動新一輪對外開放政策，但也對中國挑此敏感時機而感到疑惑。（資料圖 美聯社）

2018-11-04 10:59

〔即時新聞／綜合報導〕為期6日的中國國際進口博覽會明（5）日將於上海開幕，預計將會有超過3千家跨國企業參加，而中國領導人習近平也將做開場演講，內容備受國際矚目。外界認為，中國為應對中美貿易戰的險峻情勢，因此努力吸引外資進駐，將推動新一輪對外開放政策，但也對中國於此刻舉辦博覽會而感到疑惑。

綜合媒體報導，美國總統川普與習近平在1日進行對話，習近平表示，中國即將舉辦首屆國際進口博覽會，這顯示了中方增加進口、擴大開放的積極意願。對此，雖然川普過去曾大肆批評中國市場的不透明，但此次博覽會將有180間美國企業參加，對美方來說為好機會，川普也表示支持美國企業積極參加首屆中國國際進口博覽會。

報導指出，此次博覽會同一帶一路，為中國強化對外關係的「主場外交」之一，預計將有來自130個國家的企業參展，其中包含許多來自亞洲、非洲與南美洲新興國家的政府相關人士，中國方面，預計將會有超過15萬名中國地方政府與企業人士參展。而中國商務部副部長王炳南也表示，此次博覽會將是「中國推動新一輪對外開放政策的宣示」。

不過，在中美貿易戰情勢下，川普雖表示支持企業參加，但卻沒派半個官員出席；G8成員國也不會有重要人物與會，僅派部長級官員出席；而即便是與中國貿易關係深厚的南韓、澳洲，代表出席的官員層級可能也有限。對於博覽會，各國外交官們除了懷疑中國有無誠意降低貿易壁壘，也對中國挑在敏感時刻舉辦而感到疑惑。