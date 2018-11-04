中國解禁虎骨、犀牛角入藥 德媒諷：專治富貴病

中國重新開放犀牛及老虎使用及入藥，引發野生動物保護團體的撻伐。（法新社）

2018-11-04 10:14

〔即時新聞／綜合報導〕中國國務院在10月29日解禁對犀牛、老虎的使用，等於走回25年前舊路，引發國際野生動物保護團體的強烈指責，而在中醫對犀牛角、虎骨的入藥效，一向也是爭議不休，不過，已有西方媒體諷刺，中國此舉其實想治的是「富貴病」。

《德國之聲》報導，中國對虎骨及犀牛角製品交易開綠燈，沒有得到中國國內中醫和普通消費者的認同，甚至在中國社交網路上的幾乎是一面倒的反對這項措施，有網友指出，都磨成粉了，怎麼查出是野生還是養殖的？網友還指，虎骨和豬骨在成分上是相同的，卻靠古老的巫術開啟魔幻現實時代。

報導認同中醫療效，「中醫認為虎骨對治風濕，關節炎，壯陽等療效奇特。而犀牛角的主要成分是角蛋白，也就是指甲和頭髮的主要成分。犀牛角通常被認為可以清熱解毒止痛。」，「虎骨酒」等酒品在中國坊間就賣的很好。

但是，上海浦東一位中醫主治醫師章立表示，市場上真正需要虎骨、犀牛角的人並不多，「只是一些有錢人對此類產品有病態的追求」，買賣虎骨及犀牛角只是為了賺錢及抬高身價，「並不是為了真正的治病」，如此名貴的藥材，一般人「想用也買不起，買得起也不一定買得到。這些東西平時根本找不到，所以我們在為病人看病時根本不用」，何況，虎骨，犀角都是可以用很多別的藥材來替代的。