防假新聞干擾選舉 推特大舉刪除逾萬個「假帳號」

推特刪除逾萬假帳號。（美聯）

2018-11-04 08:20

〔即時新聞／綜合報導〕美國期中選舉即將在6日投票，選戰正打的火熱，不過，今年假新聞、假消息充斥情況超越以往，推特（Twitter）2日發布聲明，指已刪除近萬個假帳號，其中許多帳號冒充民主黨人，叫選民不要投票等假新聞。

綜合媒體報導，推特選項大動作，主要是民主黨國會選舉委員會的舉報，指有不明人士在推特大量散播惡意言論，經過調查，推特從9月下旬到10月上旬，大量刪除這些「假帳號」及訊息，總數逾萬個。