特製輪椅被遺忘在機上！身障運動員徒手爬出航廈

英國身障運動員列文（見圖）平常靠訂製的輪椅代步，但近期他因為輪椅一事，槓上倫敦魯頓機場。（圖擷取自列文IG）

2018-11-03 22:45

〔即時新聞／綜合報導〕伸張身障者的正義！2017年8月英國身障運動員列文（Justin Levene）到達倫敦魯頓機場（Luton Airport）時，他發現特製輪椅被遺忘在飛機上，因此機場人員決定提供輪椅服務，但他以運送過程無法自由行動為由拒絕，也發現機場沒有提供電動輪椅等設備代步，讓他覺得機場忽略身障旅客的獨立自主性，決定徒手撐地爬出航廈。近期他向英媒透露，決定控告機場有疏失。

據《BBC》報導，列文爆料：當時「機場人員試圖把他綁在輪椅上，讓他覺得備受羞辱，因為不僅無法動彈，也可能導致他有壓瘡（潰傷）」，因此他拒絕乘坐；他也向機場詢問相關設備，如輪椅電動代步車或是自行式輪椅等，但機場的回應讓他失望，因此他決定靠著雙手拖著身子，走到航廈出口，最後爬上行李推車，自行到外面去搭計程車。

魯頓機場的身障設備明顯不足，讓列文氣得向機場提出告訴；機場則發表聲明回覆，當時機場人員盡力滿足列文的需求，但他拒絕所有幫助，所以列文如果對服務不滿意，他們獻上萬分歉意。而列文認為他在幫身障者發聲，「希望機場能多點同理心，獨立自主對身障旅客來說有多麼重要」。

列文來自北倫敦，他20歲時咳嗽引發椎間盤突出，結果因為手術出錯讓腰部以下癱瘓，但殘疾沒有阻礙他追夢；近10年來，他靠著自行式輪椅代步，打出知名度，不僅是享譽國際的輪椅運動員，也是身障運動員的導師。