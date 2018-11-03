美日加西太平洋利劍演習 參演部隊近6萬人

日本與美國出動了5萬7000名海軍官兵、陸戰隊員和飛行員參與兩年一次的「利劍」（Keen Sword）演習。（路透）

2018-11-03 21:30

〔中央社〕美國戰鬥機今天在西太平洋上空呼嘯而過，核子動力航空母艦雷根號、日本驅逐艦以及一艘加拿大軍艦共同舉行日本及周邊地區歷來規模最大的戰備演習。

日本與美國出動了5萬7000名海軍官兵、陸戰隊員和飛行員參與兩年一次的「利劍」（Keen Sword）演習，較2016年同一演習的參演部隊多出1萬1000人。演習課目包括模擬空戰、兩棲登陸以及彈道飛彈防禦操練。日軍此次出動的4萬7000名部隊，是全軍員額的1／5。

美軍航艦打擊群指揮官湯瑪斯（Karl Thomas）少將在雷根號水手艙舉行的新聞簡報中說：「我們來此目的是要穩定並維護我們的軍力，以備所需，而如同利劍這樣的演習正是我們必須採取的行動。」這時艦載戰機F─18由航艦飛行甲板彈射起飛，越過湯瑪斯上空。

另8艘軍艦與雷根號一起操練反潛戰，在美、日雙方擔心日益受到中國影響的海域展示軍力。日軍參演艦隊指揮官則表示，美、日結盟關係是此一地區乃至整個印太地區維持穩定所需。

雷根號的基地是東京附近橫須賀港，艦上官兵共5000人，搭載90架F─18超級大黃蜂戰機。