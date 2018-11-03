新喀里多尼亞將獨立公投 民調逾75％的民眾反對獨立

2018-11-03 22:45

〔即時新聞／綜合報導〕位於南太平洋法屬新喀里多尼亞將在明（4）日舉行公投，決定國家未來是否獨立，獲得完整主權。當地民調顯示，多達75%的民眾反對獨立。據外媒指出，除了種族外，經濟利益也會強烈干預公投結果。

綜合外媒報導，新喀里多尼亞的這次的公投題目為「你是否希望新喀里多尼亞獲得完整主權，成為獨立國家」。1987年新喀里多尼亞已舉行過公投，當時逾98%的民眾選擇歸屬法國。此後新喀里多尼亞制訂了《馬提翁協議》（Matignon Agreements）與《努美阿協議》（Noumea Accord），朝自治之路邁進。

投票結果與種族有極大關聯；支持獨立的是原住民卡納克人（Kanaks），占了人口約39%，反對者則是歐洲移民，約27%。經濟也是干預結果的因素之一，法國每年撥給新喀里多尼亞約450億台幣的款項，用來支付當地教育、警力及公務員薪資等費用。

法國政界人士強調，法國會尊重公投結果，保持中立。法國總統馬克宏在今年5月訪問新喀里多尼亞也表示，他希望新喀裡多尼亞能留在法國，如果沒有新喀裡多尼亞，法國將變得不同。

此次公投若失敗，新喀裡多尼亞必須根據努美阿協議中條款，在2022年前進行2次公投，分別是2020年與2022年。