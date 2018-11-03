iG 3:0橫掃FNC 搶下《英雄聯盟》世界大賽冠軍

2018-11-03 19:32

〔即時新聞／綜合報導〕線上遊戲《英雄聯盟》2018世界大賽總決賽在今（3）日開打，由來自中國LPL的戰隊 iG（Invictus Gaming）出戰來自歐洲LCS EU的隊伍FNC（ Fnatic），最後IG以3:0的成績順利橫掃FNC。

綜合媒體報導，今日的世界大賽總決賽在韓國仁川文鶴競技場舉行，進行5戰3勝的總冠軍戰。第1盤，起初雙方看來是風平浪靜，然而在11分鐘，FNC的Caps遭到Gank而送出首殺後，上路便被iG連連猛攻，FNC的上路外塔淪陷，連下路雙塔也遭到iG侵襲，FNC雖在過程中的會戰扳回一城，卻因為想要Caps單抓位於下路的TheShy，其餘隊友卻遭到iG的屠戮，在一波4對4的會戰，被iG無損全滅，接著便輸下了第一盤。

第2盤，iG選下了因亞洲統神而得名為「QQPR」的古拉格斯。iG再度猛攻上路，Ning在開場5分鐘便與TheShy搭配，成功塔殺了Bwipo，接著便將他當作軟柿子般欺負，連續擊殺了Bwipo，接著在13分半的時候iG以上路的優勢，來到下路進行元素龍的爭奪，搶龍成功後，iG便宰制了整個比賽，儘管FNC有搶下巴龍，或是趁著TheShy的失誤，將其人頭收下，最後仍無力回天，TheShy在最後的會戰華麗的三連殺，為搶下了iG搶下了聽牌分。

第3盤，開局IG的Baolan脫隊獨自入侵野區，遭到FNC的中路Caps制裁，接著FNC的下路雙人線便配合 Broxah策動一波塔殺，但是IG很快便調整好節奏，不僅檔下FNC的塔殺，更在12分鐘的5打5會戰，成功收割大量人頭，接著便逐漸壓制FNC，儘管FNC策動3人想擒獲獨自遊走的SHY，仍是無功而返，最後便被iG掌管比賽節奏，iG順利地以3:0拿下世界冠軍